Ingrid Sarlandie, nouvelle directrice du Village by CA de Toulouse

Ingrid Sarlandie vient d’être nommée à la tête du Village by CA de Toulouse. Diplômée de l’École Centrale de Nantes et d’un Master à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, elle a débuté sa carrière en R&D dans l’industrie automobile chez Valeo. Elle a notamment participé au développement de véhicules hybrides et électriques avant de rejoindre un cabinet de conseil en management de l’innovation.

En 2018, Ingrid Sarlandie a déménage en Californie pour travailler au sein d’un accélérateur international de start-up. Une expérience qui lui sera certainement utile pour veiller sur les jeunes pousses toulousaines du Village by CA .