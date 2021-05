Jean-Baptiste Desbois, La Cité de l’espace : « Nous sentons l’impatience des visiteurs »

Jean Baptiste Desbois, la Cité de l’espace et l’envol des Pionniers rouvrent cette semaine. Sous quelles conditions ?

Jusqu’au 8 juin , on commence avec une première phase assez restrictive en terme de jauge (35 % de la fréquentation normale , une personne par 8 mètres carrés) mais qui nous permet de repartir. À partir du 9 juin, s’ouvre une deuxième étape un peu plus souple, et à partir du 30 juin, on devrait basculer dans les horaires et les jauges ordinaires, mais en maintenant le port du masque et le protocole sanitaire (gel, distanciation). En mai, la Cité de l’espace ouvrira toute la semaine. Du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures. Les week-ends et le Lundi de Pentecôte, nous serons sur du 10 heures-18 heures. Pour L’Envol des Pionniers, ce sera du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures et le week-end, de 10 heures à 18 heures. L’ensemble de nos offres sera disponible ( Imax, Planétarium, expositions temporaires et permanentes).

Y aura-t-il d’autres restrictions ?

Quelques éléments ne seront toutefois pas accessibles au public : la capsule Soyouz, où on rentre individuellement, qui nécessiterait d’être nettoyé entre chaque visiteur. La Coupole d’Astronomie sera également fermée, car c’est un lieu assez petit. Nous allons essayer de maintenir le plus d’animations possibles autour de nos trois grandes thématiques : le vol de Thomas Pesquet bien sûr, la Lune et Mars. Un de nos prochains événements sera sur justement l’atterrissage du robot chinois Zhurong sur le sol martien. Si tout va bien, cela sera concomitant avec notre réouverture. Une réplique grandeur nature du robot vient d’ailleurs d’arriver à la Cité. Elle rejoint celle que nous avons de Persévérance qui a atterri cet hiver sur la Planète rouge.

Que pensez-vous de ce calendrier de réouverture et des conditions sanitaires imposées ?

La principale interrogation pour nous, cela été la question des jauges, car les masques, les gels, la gestion des flux, nous étions habitués à le gérer. En semaine, pas de soucis de jauges, car nous avons principalement un public scolaire. Nous allons devoir piloter plus finement les week-ends et pour cela, on demande au public au maximum d’acheter au public son billet en avance. Notre principal point d’attention sera le week-end de la Pentecôte. Car nous ne savons pas comment les gens vont réagir : Vont-ils ou non travailler le lundi cette année ? Nous avons déjà beaucoup de coups de fils, en tout cas. Nous sentons de l’impatience chez les visiteurs, l’envie de venir nous voir.

Le soutien économique de l’État est il suffisant actuellement pour une structure comme la vôtre ?

Les aides économiques (exonération de charges sociales, fonds de solidarité européen, etc., NDLR) ont été prolongées cette année, mais elles ont été plafonnées. Nous avons atteint le plafond fin avril. Début mai, nous ne serons plus couverts. Nous avons remonté le sujet à notre syndicat professionnel. L’arrêt des aides se fait au moment de la réouverture, mais nous aurons encore de l’activité partielle par exemple. La relance nécessite des moyens particuliers, car avec les jauges, nous aurons moins de public donc moins de recettes. Mais aussi parce que le protocole sanitaire a un coût . Pour le moment, notre société d’économie mixte tire sur ses réserves, mais s’en sort. Il va falloir que l’activité reparte vraiment, même si je reste optimiste.

Quel est le programme de l’Envol des Pionniers ?

À L’Envol des Pionniers, notre belle expo sur l’écrivain aviateur Saint-Exupéry va se poursuivre. Il s’agit de l’une des expositions labellisées par la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour le 75e anniversaire de l’édition française du Petit Prince. Elle se poursuivra toute l’année 2021.Nous sommes en train de finaliser la négociation pour qu’elle soit encore là une grande partie de l’année 2022. Les sculptures d’Arnaud Nazare- Aga, inspirées de l’univers du Petit Prince seront visibles au moins jusqu’à la fin de cette année 2021.

L’Envol vient par ailleurs de décrocher le label Tourisme et Handicap. La Cité de l’espace l’a décroché il y a longtemps déjà . Les malvoyants peuvent par exemple toucher des œuvres de l’exposition Saint-Exupéry et découvrir l’univers de l’auteur du Petit Prince en trois dimensions.

À la Cité de l’espace, quel dispositif est prévu pour suivre la mission de Thomas Pesquet ?

Les visiteurs pourront suivre la mission Alpha dans un tout nouvel espace que nous venons de créer à la Cité de l’Espace, qui s’appelle le Carré de l’Actualité. Nous avons monté cela avec l’agence spatiale européenne. Dans ce centre de contrôle, le public va pouvoir découvrir comment Pesquet est allé dans l’espace, ainsi que des images en direct depuis la station spatiale international. Il y aura aussi un pôle dédié aux expériences menées sur place. Thomas Pesquet va en réaliser une centaine dont douze pour la France, préparées par le Centre national d’études spatiales (Cnes) et notamment par ses équipes de Toulouse. Nous en mettrons quelques-unes en lumière : sur le sommeil, le pilotage du déplacement de matériaux par des ondes, ou encore sur le blob, un organisme étudié par la chercheuse toulousaine Audrey Dussutour.

À l’automne, nous proposerons aussi au public du Carré des animations pour comprendre le travail de sélection de astronautes par l’agence spatiale européenne. L’ESA fait subir aux candidats une batterie de tests jusqu’à l’automne 2022.

Vous avez reçu la semaine dernière, le tout nouveau président du Cnes. Que représente cette visite ?

Oui, nous avons accueilli avec plaisir Philippe Baptiste. Nous avons été très contents, car il est venu très tôt après sa nomination. C’est un signe de reconnaissance. À la Cité de l’espace, nous sommes une caisse de résonance, un porte voix de la filière spatiale vers les scolaires et le grand public. Le Cnes est l’un des membres-fondateurs de la Cité de l’espace et actionnaire de notre société d’économie mixte. Et nous concevons nos expositions ensemble, de concert.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo de Une : Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l’Espace et de l’Envol des Pionniers. Crédits : Quentin Buttin - ToulÉco

Deuxiéme photo : la réplique du robot rover chinois Zhurong à voir à la réouverture de la Cité de l’Espace Crédits : Cité de l’espace

Troisième Photo : le module-Lunaire à visiter en extérieur à la Cit de l’espace. Crédit : Laurent Garcia -Cité de l’espace

Dernière photo : l’espace de Suivi de la mission Alpha de Thomas Pesquet dans le Carré de l’Actualité. Crédit : M.Huynh - Cité de l’espace