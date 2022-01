L’Adie Occitanie, association spécialisée dans la micro-entreprise, organise « une semaine pour créer sa boite ». Une vingtaine d’ateliers vont avoir lieu en Occitanie. Des web-conférences vont aussi se dérouler en ligne.

En Occitanie, l’Adie possède quatorze agences et trente sept permanences qui couvrent tout le territoire, avec 37 salariés et 66 bénévoles. Sur la région, elle a mobilisé un peu plus de 7,4 million d’euros, qui ont permis de financer 1233 entreprises et d’accompagner pas moins de 1835 porteurs de projets et entrepreneurs.

Semaine pour créer sa boite, du lundi 31 janvier au vendredi 4 février.