L’Urssaf Midi-Pyrénées et l’Adie Occitanie signent un partenariat

L’Urssaf Midi-Pyrénées, chargée de collecter les cotisations sociales auprès des entreprises, et l’Adie Occitanie, association spécialisée dans la micro-entreprise viennent de signer un partenariat de trois ans.

Ils mèneront ensemble des actions d’information auprès des créateurs d’entreprises (journées portes ouvertes, webinaires, ateliers...) et des initiatives pour les travailleurs indépendants, conférences en ligne d’accompagnement, rencontre en présentiel avec les nouveaux micro-entrepreneurs, etc). L’Adie est présente en région Occitanie depuis 1996. Plus de 1000 entrepreneurs ont été soutenus en 2020 en Occitanie.