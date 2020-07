L’Urssaf lance un mini-site pour informer sur les nouvelles mesures d’exonération

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, les pouvoirs publics ont renforcé le soutien aux entreprises et aux travailleurs indépendants de secteurs prioritaires ainsi qu’aux artistes-auteurs. Pour donner davantage de visibilité aux entreprises en difficulté, l’Urssaf met en place un mini-site dédié qui a pour objectif d’accompagner les publics concernés en leur apportant un premier niveau d’information sur ces mesures. Ce site internet est accessible à l’adresse mesures-covid19.urssaf.fr et sera enrichi et mis à jour dans les prochaines semaines.

Les entreprises concernées sont les entreprises de moins de 250 salariés, auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture, du transport aérien et des secteurs dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs précités (pêche, blanchisserie, etc.). Mais sont aussi concernées les PME de moins de 50 salariés des secteurs d’activité qui ont bénéficié d’un report de paiement des cotisations et qui justifient d’une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2019 et les TPE de moins de 10 salariés des autres secteurs d’activité qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative.