La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées et Orgeco31 s’allient autour des microcrédits

La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées vient de signer une convention avec Orgeco31, association de défense des consommateurs d’Occitanie labellisée Point Conseil Budget à Colomiers. Ce partenariat se fait via son association Parcours Confiance Midi-Pyrénées, créée pour faire du microcrédit. Il « vise particulièrement des personnes aux ressources limitées ou sans emploi dont les difficultés financières ou de vie sont susceptibles de les exposer au surendettement ». Les microcrédits personnels octroyés varieront entre 300 et 8000 euros. Ils financeront des projets identifiés par Orgeco31 et « visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, la mobilité, le logement, l’éducation et la formation, la famille ou les dépenses liées à un accident de la vie ».

La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées est une banque régionale et coopérative composée de 1753 collaborateurs et comptant 172 agences dans huit départements. Elle aurait près de 838.750 clients, dont 150.233 sociétaires. La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées a généré un produit net bancaire (PNB) de 385,3 millions d’euros en 2021.