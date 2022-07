Dès maintenant, et jusqu’à la fin de l’été, la centrale d’Orlu, en Ariège, ouvre ses portes gratuitement à tous les curieux. En effet, du mardi au vendredi, trois visites sont proposées par jour, permettant ainsi de découvrir la production d’électricité du site.

La visite est entièrement gratuite, et permettra de découvrir l’histoire de la centrale ainsi que le fonctionnement de cette dernière. À proximité des centrales du Teich et d’Orgeix, les chemins découvertes EDF proposent également une belle vue sur la réserve nationale de faune d’Orlu. Enfin, jusqu’au 31 août, tous les lundis, EDF offre la possibilité de découvrir l’hydroélectricité sur deux sites montagnards (barrage de Soulcem et de Laparan). Les visites sont alternées entre les deux sites une semaine sur deux.

Clément Perié