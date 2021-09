La Foire Internationale de Toulouse fait (enfin) sa rentrée au Meet

La voici enfin. Après cinq reports successifs, la Foire Internationale de Toulouse a débuté ce samedi 4 septembre au Meett pour une dizaine de jours d’exposition. « On part d’une page blanche, mais cette fois, on la tient ! », s’enthousiasme Olivier Cahuzac, directeur des salons à Toulouse Évènements (GL Events), à quelques heures du lancement.

Toujours présentée comme le premier événement économique de la Région Occitanie, la Foire de Toulouse peut s’enorgueillir d’un nouvel écrin, plus fonctionnel et plus pratique. « Nous comptons 300 exposants, dont 40% sont nouveaux, avec tous les secteurs représentés », détaille Olivier Cahuzac. « La tenue au Meet permet d’attirer de nouveaux exposants, séduits par la zone de chalandise élargie au Gers et au Montalbanais. Le site lève également deux freins que nous avions à l’Île-du-Ramier : l’accessibilité et le manque de places de parking. »

Une foire de rentrée avant une édition au printemps

Le nouveau parc va donc pouvoir pleinement exploiter ses 3000 places de parking. A l’extérieur, l’aire d’exposition accueille également des exposants, ainsi qu’une grande roue de 40 mètres de hauteur qui, de suite, attire l’œil. A l’intérieur, on retrouve les incontournables de la Foire : cuisinistes, vendeurs de meubles et de cheminées, sans oublier les concessions automobiles, etc. « Tous les secteurs sont représentés », expliquent les organisateurs. Un arboretum et un espace sportif (une arena e-sport et un village organisé avec le comité régional olympique) complètent le programme.

Autre nouveauté, un espace brocante et objets de deuxième main dont la richesse devrait séduire les visiteurs. Reste à savoir si ceux-ci se déplaceront dans ce nouveau site. Même si les premières réservations sont encourageantes, Toulouse Évènements ne veut pas tenir les comptes et se félicite déjà de voir le Meet s’animer. « C’est une foire de rentrée et non nos dates officielles [1]. L’important est de relancer la machine, et l’économie du territoire », conclut Olivier Cahuzac. Avant la tenue du congrès FNTR fin septembre, puis le salon de l’industrie Siane le mois prochain.

M.V.

Sur les photos :

> Olivier Cahuzac, directeur des salons à Toulouse Évènements, estime que la Foire revient « avec un positionnement plus doux et apaisé ».

> Pour la première fois, un espace brocante anime les lieux