La Région Occitanie lance une concertation régionale sur l’eau

À ce jour, le déficit annuel (différence entre ressources et besoins) régional en eau est estimé à environ 200 millions de m3, entraînant des conflits d’usage. Pour renforcer l’action et la place de la Région dans la gestion de la ressource en eau, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a lancé une concertation régionale sur le thème « Eau : quelles solutions demain en Occitanie ? », lundi 14 novembre. L’objectif est de parvenir dès juin 2023 à la construction d’une feuille de route régionale sur l’eau.

Concrètement, le premier trimestre 2023 sera rythmé d’ateliers et de temps d’échanges sur l’ensemble du territoire. Quatre pistes sont envisagées pour alimenter la feuille de route. Parmi elles, favoriser les économies d’eau chez les collectivités, industriels, exploitants agricoles, particuliers, etc., en commençant par les établissements de la Région (lycées) ; la mise en œuvre de techniques innovantes pour apporter un « mix de solutions hydrauliques » (réutilisation d’eaux usées traitées, recharge de nappe, désimperméabilisation, etc.) en association avec des acteurs du territoire comme le pôle Aqua Valley ; étendre le Réseau régional hydraulique avec, entre autres, le projet de transfert des ouvrages des concessions Neste et rivières de Gascogne aux Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ; et enfin, repenser la gestion des infrastructures hydrauliques ou de stockages, en améliorant leur coordination.

120 millions de m3 d’eau transférés annuellement

Cette annonce de la concertation a eu lieu à l’occasion de la présentation des travaux du projet Aqua Domitia depuis la station de pompage de la Méjanelle à Mauguio (34), « lieu symbolique qui marque la jonction historique entre le Rhône et l’Orb », précise la collectivité, aux côtés de l’académicien Erik Orsenna. Confié par la Région au concessionnaire du Réseau hydraulique régional BRL, ce projet permet de sécuriser à long terme les ressources en eau des territoires littoraux d’Occitanie, situés entre Montpellier et Narbonne, grâce à la jonction réalisée entre le Rhône et les réseaux d’eau du Biterrois et du Narbonnais. « Après 10 ans de travaux, ce projet est un exemple de solution durable que nous pouvons mettre en place en région, avec dès aujourd’hui plus d’un million et demi de personnes alimentées en eau potable sans accentuer la pression sur les fleuves, rivières et nappes les plus fragiles », explique Carole Delga.

40 % de l’eau acheminée par le projet sont destinés à l’alimentation en eau potable, 40 % à l’irrigation et 20 % à la substitution de prélèvements dans les milieux fragiles et en tension. Ce sont au total environ 120 millions de m3 d’eau qui seront transférés annuellement et près de 100 millions d’euros investis par la Région.

Sur la photo : L'écrivain Erik Orsenna aux côtés de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie.