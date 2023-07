La Tech au chevet de l’urgence climatique

Dans le cadre du plan d’investissement France 2030, dédié à la transition écologique et aux technologies d’avenir, « près de 11 % des dossiers nationaux sont représentés par des entreprises d’Occitanie », indique Sandrine Jullien-Rouquié, présidente de French Tech Toulouse. L’agence de développement économique d’Occitanie, Ad’Occ, confirme. « En 2021, sur 850 entreprises accompagnées en innovations, 15 % d’entre elles sont mobilisées dans la lutte contre l’urgence climatique », observe Catherine Pommier, directrice innovation d’Ad’Occ. Pour poursuivre son objectif de première région à énergie positive d’ici à 2050, la Région s’appuie sur l’Arec Occitanie (Agence régionale énergie climat) pour accompagner les collectivités et les entreprises dans cette transition. Sa filiale Occte (Occitanie transition écologique), une société de gestion de portefeuilles, investit dans des sociétés de projets innovants.

Des projets publics, privés et mixtes

Pour exemple, le groupe de fruits et légumes IIIe Roussillon, en partenariat avec Sun’Agri et avec le soutien d’Occte, a mis en place des persiennes agrivoltaïques et des filets anti-grêle sur 2,3 hectares situés à Llupia. Ce système innovant a permis de planter un nouveau verger de poiriers de variété Harrow Sweet, conduit en agriculture biologique et irrigué en goutte à goutte. La société HyPort, codétenue par Engie Solutions et l’Arec Occitanie, déploie des infrastructures d’hydrogène renouvelable au service de la mobilité et de l’industrie en région.

À Antugnac dans l’Aude, la co-implantation d’une ferme solaire et du stockage de cette énergie intermittente par batteries, raccordées au réseau de transport d’électricité RTE, représente une première sur le territoire français. Les efforts de développement de nouvelles capacités plus vertes ou de réduction des effets climatiques sont aussi partagés par le secteur privé. Et l’innovation technologique joue un rôle primordial dans cette lutte. Tour d’horizon de plusieurs initiatives remarquables dans les secteurs de l’eau, de la décarbonation de l’énergie et de l’agriculture.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Les persiennes agrivoltaïques de Sun’Agri. Crédit :DR