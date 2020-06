La forte hausse des créations d’entreprises en Occitanie stoppée par la crise

Selon l’Insee, la tendance à la hausse des créations d’entreprises, déjà forte en 2018, s’est répétée et accentuée en 2019. Avant la crise de 2020, l’Occitanie enregistrait ainsi une croissance record des créations (+ 20 %), liée à l’augmentation du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs.

Dans la région, sur les deux premiers mois de 2020, les créations d’ entreprises demeurent en hausse par rapport à 2019 mais elles s’effondrent pendant la période de confinement. En mars, on dénombre 3700 créations, 1600 en avril, soit des baisses considérables de 28 % et 63 % par rapport aux mêmes mois en 2019.

En Haute-Garonne, qui concentre 29 % des créations de la région, la baisse est particulièrement sensible (-26 % en mars et -66 % en avril). Tous les secteurs sont touchés. Le secteur des arts, spectacles et activités récréatives et celui de l’hébergement et de la restauration enregistrent les plus fortes baisses : -80 % chacun.