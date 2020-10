Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des anciens combattants, sera à Toulouse (Haute-Garonne) et au Camp de Caylus (Tarn-et-Garonne) le jeudi 15 octobre prochain. Elle se rendra tout d’abord au nouveau Centre d’information et de recrutement des forces armées (Cirfa) de Toulouse, qui regroupe depuis mars 2020 les bureaux de recrutement de l’Armée de terre, de la Marine et de l’Armée de l’air et de l’espace.

Elle se rendra ensuite à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace de Toulouse l’Isae-Supaero, qui forme chaque année plus de 1700 étudiants aux métiers du secteur aéronautique et spatial. L’établissement présentera à la ministre les derniers dispositifs et infrastructures mis en place sur le campus. Elle posera notamment la première pierre du futur « Learning Center », qui rassemblera en un même lieu bibliothèque et espaces de travail collaboratif.

Enfin, Geneviève Darrieussecq visitera le Centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM), au camp de Caylus dans le Tarn, l’un des onze centres en France où sont formés les nouveaux engagés volontaires des armées.