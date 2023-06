La ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, en visite à Toulouse

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, se rendra à Toulouse le lundi 12 juin afin notamment de participer à une concertation territoriale sur la vie étudiante dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) consacré à la jeunesse.

Sylvie Retailleau participera à l’un de ces échanges après avoir inauguré la Maison de la formation Jacqueline Auriol de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier. Cet établissement réunit en un même lieu un panel de formations en génie mécanique et productique, orientées vers l’aéronautique et l’espace, formant du technicien supérieur à l’ingénieur. Ses équipements répondent ainsi aux besoins de l’industrie 4.0 (fabrication additive, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.).

Enfin, la ministre échangera avec les acteurs de la Toulouse School of Economics (TSE), aux côtés du Prix Nobel d’économie et président d’honneur de l’établissement Jean Tirole.