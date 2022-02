La plateforme Yooz anticipe la généralisation de la facture électronique prévue en 2024

Développement de fonctionnalités, recrutements… Yooz (200 collaborateurs), plateforme automatisée de dématérialisation des achats et factures basée à Aimargues (Gard), anticipe la mise en place d’une réforme qui généralisera la facture électronique dès le 1er juillet 2024. Appliquée à toutes les entreprises assujetties à la TVA, cette réforme est « un véritable tsunami qui attend les plateformes de dématérialisation des factures », indique Magali Michel, directrice générale de Yooz.

Pour anticiper, Yooz a pour objectif d’être immatriculée plateforme partenaire de dématérialisation qui répond aux obligations réglementaires en termes de transmission des données à l’administration fiscale. « Nous prévoyons de sortir de nouvelles fonctionnalités avant la fin de cette année pour couvrir l’émission et la transmission des factures, ce qui est une extension significative de notre offre », précise Magali Michel.

40 % de taux de croissance

Depuis 2017, Yooz profite des évolutions réglementaires, « levier d’accélération pour nous », souligne Magali Michel. L’entreprise a ainsi déjà bénéficié de l’arrêté du 22 mars 2017 autorisant certaines entreprises à numériser et archiver électroniquement des factures papier, permettant à Yooz d’enregistrer chaque année un taux croissance de 40 %.

Pour faire évoluer les fonctionnalités de la plateforme, soixante-dix recrutements sont en cours, sur des profils de développeurs, chefs de projet, commerciaux, etc. « Ces profils ne sont pas faciles à trouver, mais nous comptons sur la certification Great Place to Work, acquise en octobre 2021, pour les attirer », espère Magali Michel. Yooz allie performance et simplicité. « Nous sommes capables de mettre en œuvre un projet en quelques clics chez les PME et ETI qui ont une approche pragmatique, où il faut aller vite », explique la directrice générale.

Créée en 2010, Yooz était une business unit du géant ITE Soft, leader français des logiciels de digitalisation et d’automatisation des processus métier. Elle est indépendante depuis 2015 et comptabilise 4000 clients (3000 entreprises et 1000 cabinets d’experts-comptables), soit 200.000 utilisateurs répartis dans toute l’Europe.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Magali Michel, directrice générale de Yooz. Crédit : DR.