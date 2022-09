La secrétaire d’État chargée de la Ruralité, Dominique Faure, de retour en Haute-Garonne

Dominique Faure, la secrétaire d’État chargée de la Ruralité auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, se rendra en Haute-Garonne, à Lafitte-Vigordane samedi 24 septembre, pour l’Assemblée générale de l’association des maires ruraux de la Haute-Garonne.

Avant d’être nommée, elle était, pour rappel, la nouvelle députée de la dixième circonscription de Haute-Garonne (celle du Lauragais, qui va de Castanet-Tolosan à Revel) et, jusqu’à cette élection, maire de Saint-Orens et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du Développement économique et de l’aménagement des zones d’activités économiques.