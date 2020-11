Lancement de l’opération Coup de pouce pour les cadres séniors

Syntec Conseil Recrutement, association professionnelle de cabinets de conseil en recrutement, organise, du 7 au 11 décembre, l’Opération Coup de Pouce. Elle accompagne cette année les cadres séniors (plus de 45 ans) en recherche d’emploi, les plus durement touchés par la crise économique, à travers un coaching gratuit d’une heure, pour les aider à valoriser leur parcours et leurs compétences, à faire émerger la valeur ajoutée de leur profil. Les participants pourront assister aussi à plusieurs webinaires sur le sujet. L’opération, qui fête ses 10 ans, a déjà aidé plus de 5000 chercheurs d’emploi.

Les cadres séniors en recherche d’emploi peuvent s’inscrire jusqu’au 25 novembre, via une plateforme dédiée à l’opération et obtenir ainsi un rendez-vous en face à face ou par zoom, dans l’un des cabinets membres de Syntec Conseil. Il leur suffira de remplir un formulaire et de préciser leur ville. Un rendez-vous sera par la suite fixé par un consultant en recrutement pour l’échange sur le profil, le CV et la recherche d’emploi.