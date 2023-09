La Fondation Toulouse Cancer Santé lance sa première édition de Ride, Row & Run, un challenge inter-entreprises connecté.

Pendant les 3 semaines du challenge (du 23 septembre au 14 octobre), les 250 participants pratiqueront leurs sports habituels. Grâce à l’application mobile dédiée, leurs performances en vélo, au rameur et à la course à pied seront enregistrées en continu et cumulées. Le classement et le palmarès des équipes seront donnés le 14 octobre.

L’événement est avant tout un événement caritatif au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé, qui finance des projets régionaux de recherche sur le cancer : chaque entreprise ou organisation participante fait un don à la Fondation pour chacune de ses équipes engagée dans ce challenge. Les fonds récoltés seront alloués à des projets de recherche précurseurs.

Le top départ sera donné samedi 23 septembre à 10h30 au restaurant L’Écume Gourmande, près de l’Oncopole.

Inscription des équipes (5 personnes) sur le site www.riderowrun-toulouse.fr