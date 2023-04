Le salon JobsTic, dédié aux recrutements dans les métiers du numérique et produit par La Mêlée, a désormais sa propre tournée. La première étape est programmée le 4 mai prochain à Labège, au cœur du Sicoval, « un bassin d’emploi et de formation ultra dynamique notamment dans la filière numérique », expliquent les organisateurs.

Au programme : des tables rondes (Les salaires dans la Tech ; comment réussir sa reconversion professionnelle, etc.), des conférences et des ateliers, ainsi que d’une session de Speed Recruit et de Networking, pour clôturer à 16h15 cette journée.

Le JobsTic Tour, le 4 mai au Campus Enova, 505 rue Jean Rostand à Labège. Inscription gratuite et renseignement sur le site des organisateurs.