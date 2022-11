Le Medef 31 et la CPME 31 veulent encourager l’engagement comme sapeur-pompier volontaire

Le Medef 31 et la CPME 31 veulent soutenir les sapeurs-pompiers volontaires et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) qui se sont particulièrement illustrés face aux mégafeux [1] de l’été 2022. Les syndicats patronaux appellent leurs adhérents à établir des conventions avec le SDIS 31 pour faciliter la présence des sapeurs-pompiers volontaires dans leur rang. Des avantages fiscaux et des compensations financières sont prévus pour les entreprises « qui permettent de concilier au mieux son engagement avec son activité professionnelle ». Elle peuvent aussi recevoir le label "Employeur partenaire des sapeurs-pompiers".

Ce label [2] est attribué par le préfet de département, sur proposition du président du conseil d’administration du SDIS. Pour y être éligibles, les employeurs doivent avoir signé une convention permettant à leurs salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire de disposer d’au moins huit jours ouvrés d’autorisation d’absence par an.