Nouvelle directrice pour le programme Grande École de la TBS

Anne Rivière est la nouvelle directrice du programme Grande École de Toulouse Business School. Elle prend ainsi en charge l’une des principales filières, qui aboutit à un diplôme de niveau master, et dont le but est, selon l’école toulousaine, de « former des décideurs collaboratifs, agiles et responsables ».

Diplômée d’HEC et docteure en sciences de gestion, Anne Rivière a commencé sa carrière comme auditrice financière, puis comme directrice du contrôle de gestion. Elle est professeure au sein de TBS depuis quinze ans. Ses recherches portent sur le contrôle de gestion et le pilotage de la performance dans les organisations en changement institutionnel, notamment dans le secteur public.

TBS accueille en moyenne 5600 étudiants chaque année au sein de ses programmes, en formation initiale et continue. Plus de quatre-vingt nationalités sont représentées sur ses cinq campus implantés à Toulouse, Paris, Barcelone, Londres et Casablanca.