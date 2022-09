Le dernier ToulÉco le mag est toujours en kiosque !

ToulÉco le mag édition fin été-début automne 2022 est encore disponible en kiosque. Un dossier de Une sur la grande crise énergétique actuelle qui préoccupe tant, ses raisons et comment comment les entreprises et les villes d’Occitanie s’organisent. Au sommaire également : l’actualité des entreprises comme Altiservice, Bio UV-Group, ou encore Mon Chasseur Immo... Mais aussi un reportage sur David Caumette et son incroyable cabaret du Tarn, qui a inspiré le septième art. Car derrière les strass et les paillettes, se cache aussi une aventure entrepreneuriale...

