Le groupe AGP, le service chevillé au corps

C’est au restaurant 1938 du Stadium qu’Ange Loume a choisi de fêter les deux ans du groupe Opium Services et du groupe Avant-Garde, à l’issue du match contre Reims fin 2019. « Le TFC me fait confiance et je veux lui rendre la pareille », explique cet ancien militaire. Depuis trois saisons, Avant-Garde assure la sécurité lors des rencontres du club toulousain. « Pour le match contre l’OM, nous avons sorti des tenues violettes alors que nous étions en bleu », souligne le dirigeant comme un clin d’œil à son engagement comme partenaire du TFC depuis trois ans.

Mais les activités de ces deux groupes, rassemblés sous la holding AGP, ne se limitent pas à la simple sécurité. Avec le Groupe Avant-Garde, il assure aussi des services de logistiques, du transport de VIP ou de la sécurité rapprochée. « Outre le TFC, nous comptons des groupes comme LP Promotion, Nacarat ou Vinci parmi nos clients », développe Ange Loume. « Et notre sérieux nous a permis de les amener vers nos autres activités. » Le groupe Opium Services, qui emploie une vingtaine de personnes, propose de son côté de la conciergerie, du dépannage, de la blanchisserie et d’autres services à destination des particuliers comme des professionnels. « L’idée est de combiner nos différentes activités. Nos services de conciergerie ont déjà séduit Pullman, Nexity, Nacarat et nous venons de signer le groupe Séjour à Toulouse », poursuit le dirigeant.

Pour faire davantage connaître le groupe, qui emploie désormais plus de quatre-vingts personnes, le dirigeant a ouvert un local qui sert de vitrine sur les allées Jean-Jaurès, en plein cœur de la ville. Ses actions de communication ont également porté leurs fruits et l’activité a connu une forte croissance en 2019. « Nous sommes passés de 700 000 euros de chiffre d’affaires la première année à 2,5 millions d’euros consolidés environ en 2019 », assure Ange Loume, qui aménage prochainement dans des locaux plus grands pour accompagner cet essor.