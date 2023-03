Le groupe Isae s’engage pour plus de femmes dans l’aéronautique et le spatial

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le mercredi 8 mars 2023, le groupe Isae, qui fédère les six principales écoles d’ingénieur françaises du domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale, a signé la charte « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial ». Cette signature s’est déroulée sur le site toulousain d’Airbus dans le cadre de la deuxième édition de l’événement « Féminisons », porté par l’association AirEmploi.

En signant cette charte, le groupe lsae s’engage notamment « à pratiquer une politique RH favorisant la mixité et à partager ses bonnes pratiques éventuelles avec les autres entreprises et institutions signataires, ainsi qu’à identifier des métiers cibles à féminiser et contribuer à l’observatoire de l’égalité femmes-hommes dans le secteur de l’aérien ».