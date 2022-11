Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc quitte Les Républicains

Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc a annoncé, lundi 7 novembre au soir à nos confrères du Figaro, son départ du parti Les Républicains (LR). Il dénonce le « recroquevillement » et « la droitisation » de son ancienne formation politique et ne participera donc pas au scrutin de décembre pour désigner le nouveau chef des LR.

Le député LR du Lot, Aurélien Pradié, candidat à la présidence du parti et défenseur d’une « droite sociale », a « regretté » mardi matin sur France 2 le départ du maire de Toulouse : « Je lui ai dit que mon travail de futur président, ça sera de lui donner tort. » Au lendemain des élections législatives, Jean-Luc Moudenc avait appelé son parti « à ne pas s’opposer aveuglément » à la majorité présidentielle.