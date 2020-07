Le plan Littoral franchit le cap du milliard d’euros d’investissement

Lancé en 2017, le plan Littoral a pour but de financer des projets en matière de résilience écologique, d’innovation et de développement économique sur les territoires du littoral d’Occitanie. Porté par l’Etat, la Région et la Banque des Territoires, ce programme d’investissement est en avance d’un an sur son calendrier initial. Début juillet, les acteurs ont en effet dressé un premier bilan sur les actions menées. Plus de 550 dossiers auraient ainsi été déjà soutenus par cette action, pour un montant de 1 milliard d’euros. « Grâce à ces investissements, c’est l’ensemble du littoral qui a été transformé et le lien avec son arrière-pays qui a été renforcé », estiment les institutions dans un communiqué.

Sur l’année 2020, ce sont ainsi cinquante dossiers qui ont été accompagnés pour un montant de 85 millions d’euros. Parmi ceux-là figurent par exemple l’acquisition et la réhabilitation du château Capitoul, au sein du parc national du massif de la Clape, entre Narbonne et Gruissan, ou encore la rénovation de l’espace aquatique du Grand Bleu à la Grande Motte. Pour 2021, la rénovation des stations du littoral et l’aménagement durable de la côte pour lutter contre l’érosion seront au programme des investissements de ce plan.