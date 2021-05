Sciences Po Toulouse. Des prépas pour les concours de la fonction publique

Sciences Po Toulouse ouvre trois classes Prépas Talents du service public à la rentrée prochaine. Le dispositif vise à lutter contre l’autocensure face aux concours administratifs et permettre ainsi de diversifier la haute fonction publique.

À Toulouse, une classe préparera au concours des Instituts régionaux d’administration (IRA) qui forment les attachés d’administration de l’État. Cette formation se fera en partenariat avec l’IRA de Bastia. Une deuxième classe servira de préparation aux concours de l’École nationale d’administration (Ena) et de l’Institut national des études territoriales (Inet). À Tarbes, la classe prépa sera dédiée aux concours du ministère de l’Économie, des finances et de la relance.

Les équipes pédagogiques sont formées d’universitaires pour les matières académiques et de fonctionnaires et hauts fonctionnaires pour les enseignements professionnalisants. Un mentorat sera assuré par des lauréats fonctionnaires et hauts fonctionnaires. Les étudiants pourront recevoir une aide financière de 4000 euros maximum cumulable avec les bourses sur critères sociaux. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin.

Des webconférences sont organisées le 7 mai pour présenter les dispositifs et répondre aux questions des personnes intéressées. À 16h30, pour la Prépa Ena et Inet et à 18 heures pour les autres prépas.