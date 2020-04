Initialement prévus en mars puis repoussés en juin, le salon des seniors Occitanie et le forum Midi Silver Eco sont finalement reprogrammés au 15 octobre prochain. Le premier rendez-vous est orienté grand public, en prodiguant des conseils en matière de santé et de prévoyance notamment. Le deuxième aura également pour but de favoriser les échanges entre les professionnels de la silver économie : (...)