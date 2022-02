Le 29 mars, les Occitanie Silver Trophées, organisés par l’agence d’événementiel haut-garonnaise Top 7, auront lieu au Conseil départemental de Haute-Garonne. Il s’agit d’une remise de prix récompensant les initiatives les plus innovantes en matière de Silver Économie [1].

Plusieurs catégories seront distinguées : Mobilité, écoresponsabilité et environnement ; Produit, service du futur et innovation ou encore Initiative collective, citoyenne ou associative. Les projets pourront aborder des sujets très divers (objets de santé connectés, domotique, soutien aux aidants familiaux, etc.).

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 11 février à minuit. Les dotations sont au total de 43.000 euros. Plus d’informationssur le site de la manifestation.

Occitanie Silver Trophées, le mardi 29 mars 2022 au Pavillon République du Conseil départemental de Haute-Garonne, 1 Boulevard de la Marquette à Toulouse.