Telegrafik invente un verre connecté qui prévient la déshydratation

Un verre connecté, permettant le suivi hydrique des personnes âgées. C’est la dernière innovation portée par Telegrafik, la start-up toulousaine, en partenariat avec Bodycap, une PME normande.

Fondée en 2013 par Carole Zisa-Garat, Telegrafik profite aujourd’hui d’un marché qui arrive à maturité. Après trois ans de R&D, l’entreprise a mis sur le marché en 2017 ses premières solutions de maintien à domicile des personnes âgées. Désormais, ses activités s’inscrivent dans le cadre de la loi de finance de la sécurité sociale 2022, qui acte la mise en place de centres de ressources territoriaux (CRT). Ces organismes, dotés de financements spécifiques, ont vocation à accompagner le déploiement de solutions connectées qui sont l’ADN de l’entreprise toulousaine.

La start-up compte quinze salariés et a dépassé le million d’euros de chiffre d’affaires en 2021, et se définit comme une entreprise du hardware. « Nous agglomérons les meilleures solutions de maintien à domicile des personnes âgées, une cinquantaine actuellement sur notre plateforme, et équipons déjà 140 sites sur l’ensemble du territoire français. Nous doublons notre activité tous les ans depuis trois ans », indique Carole Zisa-Garat. Pour la chef d’entreprise, la reconnaissance des CRT marque un véritable tournant. « On estime qu’il y aura 700.000 personnes à prendre en charge à domicile d’ici 2030. Alors, certes, le marché va aussi devenir plus concurrentiel, mais nous avons déjà une sérieuse longueur d’avance. »

Un verre à infrarouge

La dernière innovation en date pour Telegrafik est donc ce verre connecté qui fonctionne avec une montre. Il est utilisable aussi bien en établissements de soins qu’à domicile. « Il est équipé d’une technologie à infrarouges qui mesure la quantité d’eau dans le verre et celle qui a été ingérée. Il est aussi capable de distinguer si le verre a été bu ou renversé », décrit Carole Zisa-Garat. Conçu pour les personnes âgées qui font l’objet d’un suivi hydrique particulier, le verre permet de transférer automatiquement les données collectées, à destination des soignants ou des aidants, par l’intermédiaire de la plateforme Telegrafik. Ils peuvent alors faire de la surveillance à distance et adapter la prescription si nécessaire.

Pour poursuivre le développement de ses solutions, Telegrafik s’est associée avec Bot design, l’éditeur de logiciel en e-sante et chatbots sécurisés dans le cadre d’un consortium baptisé Care-Me. « Care-Me va prendre la forme d’une application axée sur le prédictif, et présente sur la plateforme Telegrafik. Elle va fonctionner comme un carnet de liaison professionnel à usage des intervenants à domicile », décrit la dirigeante. Dans le cadre de ce programme de R&D, Telegrafik et Bot-design prévoient d’investir 500.000 euros en deux ans. La Région Occitanie accompagnera ce programme à hauteur de 50 %.

Dans ce contexte florissant, la start-up toulousaine vise un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2023 et se lance sur le marché européen avec un premier contrat signé en Espagne auprès d’un opérateur du maintien à domicile des personnes âgées.

Béatrice Girard

Sur la photo : Carole Zisa-Garat, Telegrafik, s’est associée à Bodycap, une PME normande, pour inventer un verre connecté qui révolutionne le suivi hydrique des personnes âgées à domicile et en Ehpad. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.