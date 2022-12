Le vélo au service de l’économie urbaine

Si le vélo est inscrit dans l’ADN du groupe La Poste, les facteurs des zones rurales ou des centres-villes accidentés avaient toutefois accueilli l’arrivée des deux-roues motorisés comme une bénédiction. Le vélo électrique a rebattu les cartes : c’est lui, désormais, que plébiscitent les postiers. Parmi les 6000 facteurs occitans, 1250 l’utilisent au quotidien, principalement dans les deux grandes métropoles. Selon Franck Grialou, responsable RSE de la branche Services en Occitanie, « ce nombre devrait rester stable car il n’y a plus aucun vélo mécanique en service depuis 2018. Et en zone rurale, la voiture, même électrique, reste incontournable. » Le focus s’est tourné vers les vélos-cargos. La Poste en possède à ce jour six dans la Ville rose, cinq dans la capitale Héraultaise et veut multiplier ce nombre « par dix d’ici 2025 » pour diminuer d’autant le nombre de voitures en circulation. En parallèle, le groupe veut jouer son rôle dans le développement des infrastructures. Franck Grialou est basé à Montpellier et indique être « en relation constante avec la ville et la métropole » pour impulser l’aménagement de la voirie et des pistes cyclables. Enfin, depuis trois ans, un nouveau dispositif national est en test, notamment à Plaisance-du-Touch et Cugnaux : le « prêt de vélo ». Tout postier pourra emprunter le soir un vélo appartenant au groupe et revenir avec le lendemain. Une petite révolution pour les facteurs qui jusqu’à présent, ne sont autorisés à utiliser leur véhicule que pour leur tournée. Si l’expérimentation est concluante, le dispositif sera déployé dans toutes les agences l’an prochain.

Livraisons, le grand boom

Partout, la cyclo-logistique à le vent de l’écologie en poupe. Récemment, l’arrivée des ZFE en centres-villes a contraint de nombreuses sociétés de transport à sous-traiter le dernier kilomètre à des cyclo-transporteurs. Ils s’appellent SEV, En Roue Libre, les Coursiers Montpelliérains ou encore Applicolis, qui fait le plein de commandes dans la Ville rose. Pourtant, à ses débuts en 2017, l’entreprise peine à convaincre, mais le Covid change le regard des commerçants sur la livraison et les évolutions techniques font le reste : grâce à des remorques spéciales supportant jusqu’à 300 kilos, ils livrent même des frigos américains et des canapés. « En 2022, tout ou presque est transportable à vélo », se réjouit Vincent Monteil, co-dirigeant d’Applicolis Toulouse qui compte désormais vingt salariés. D’autres y voient tout simplement l’occasion de pratiquer leur sport préféré. « On fait ce qu’on aime », explique Jeff Minard, président de Tolosa Course. Pour leur service de messagerie express, les cinq associés « passionnés de cyclisme et de sports extrêmes » n’utilisent que des vélos mécaniques. Leurs clients vont de l’avocat à l’opticien en passant par des fleuristes, avec des commandes régulières et « jusqu’à six fois par jour » pour certains. Une bonne idée qui roule : la société lancée en février 2021 voit son chiffre d’affaires gonfler de 25 % à 30 % chaque mois, sans jamais démarcher.

Cyclo-entrepreneurs, la tête dans le guidon

La logistique n’est pas le seul secteur concerné. Cyclo-artisan, vendeur, ostéo, ramoneur… Nombreux sont ceux dont le vélo est l’outil de travail principal. Ils ont même leur association : les Boîtes à Vélo. Oumar Diallo, 33 ans, a co-fondé l’antenne toulousaine qui rassemble déjà une vingtaine de membres. En parallèle, il dirige la Gourmandise, dont les triporteurs s’adaptent à l’envie du moment, tantôt crêperies ambulantes, tantôt bars à cocktails. « Les boutiques nomades, c’est l’avenir du commerce urbain », affirme le jeune entrepreneur, « et un bon moyen de reconstruire le lien social. Les commerçants viennent prendre la température chez nous, les employés des bureaux descendent pendant leur pause... Pas besoin de franchir une porte alors l’échange se fait naturellement. » Phénomène de société ? Chez la plupart des cyclo-travailleurs, comme Julia Kaminski, la motivation première est d’ordre écologique. Pour cette entrepreneure, fondatrice de La tête au carreau, le vélo est « tout sauf une option ». À l’exception de quelques chantiers éloignés, sa société de lavage de vitres fonctionne 100 % « à la bicyclette et aux produits naturels ». Solution écologique, pratique et économique : l’activité tourne à moindres frais et ses clients - professionnels, particuliers et collectivités - en redemandent. Seule contrainte, rouler avec prudence. Julia Kaminski avoue « éviter les zones partagées » et regrette que le système de circulation en sens inverse soit « tout simplement impraticable » dans les rues étroites, surtout en vélo-cargo. Dans un contexte ou le cyclo-travail séduit de plus en plus de monde, les infrastructures inquiètent… « Très bientôt, ça risque de coincer ! » conclut la jeune femme.

Matthias Hardoy

Sur la photo : La Poste veut multiplier par dix sa flotte de vélos-cargos d’ici 2025. Crédit : DR.