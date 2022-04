L’élection présidentielle maintenant terminée, tous les regards se tournent vers les élections législatives, qui auront auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Les 577 députés du territoire remettent leur mandat en jeu. La République en marche nouera-t-elle des alliances avec les Républicains ? L’union entre insoumis, écologistes et communistes (en négociation actuellement) portera-t-elle ses fruits ? Le Rassemblement national et Reconquête partiront-ils ensemble au combat ? Et quid du Parti socialiste ?

Beaucoup de questionnements pour des élections qui pourraient, au vu de la fragmentation du paysage politique, réserver plus de surprises qu’à l’accoutumée. ToulÉco suivra tout cela avec attention, avec un focus sur les résultats en Occitanie.