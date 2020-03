TSE. Les architectes du nouveau bâtiment récompensées

Les architectes irlandaises Yvonne Farrell et Shelley McNamara qui avaient conçu le nouveau bâtiment de la Toulouse School of Economics ont reçu le prix Pritzker 2020, considéré communément comme « le prix Nobel d’architecture ». Le jury a particulièrement félicité leur capacité à « concevoir des sections complexes de bâtiments de telle manière que la lumière naturelle pénètre et anime les espaces ».

Cofondatrices de l’agence Grafton, elles sont le premier duo féminin à remporter le Pritzker. Les deux architectes sont habitués à la réalisation de bâtiments universitaires. Elles avaient livré pour l’Université Toulouse 1 Capitole, fin décembre, le nouveau bâtiment de 18.000 m² de l’école d’économie de Toulouse.