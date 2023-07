Magali Reghezza-Zitt : « L’Occitanie est un laboratoire de la prévention des inondations »

En quoi la région Occitanie est-elle en première ligne face aux effets du dérèglement climatique ?

L’Occitanie est déjà exposée à des risques hydro-climatiques majeurs liés à la variabilité naturelle de son climat, indépendamment du réchauffement actuel. Son climat méditerranéen se caractérise par des épisodes de précipitations extrêmes qui créent des crues rapides des cours d’eau. Dans l’Hérault, la crue du Vidourle qui a dévasté Sommières en 2002, ou, dans le Roussillon, l’aiguat catastrophique de 1940 (nom local donné aux intenses précipitations dans les Pyrénées), ont marqué les esprits. Ces phénomènes sont aggravés par l’imperméabilisation des sols, qui empêche l’eau de s’infiltrer pour ruisseler et former un torrent, qui, comme à Nîmes en 1988, emporte tout sur son passage.

À ces épisodes de pluviométrie intense s’ajoute aujourd’hui un climat réchauffé par l’homme. Un air plus chaud contient plus de vapeur d’eau, tandis que la mer connaît elle aussi des épisodes de vague de chaleur. Ces mécanismes créent des risques de précipitations intenses, avec un ruissellement aggravé par l’imperméabilisation des terres, mais aussi, en cas de sols très secs. Le changement climatique aggrave donc un problème structurel. Et ce d’autant plus que ce climat réchauffé par l’homme amplifie les sécheresses, les rend plus longues, plus intenses et plus précoces. Donc on a tendance à se concentrer, à juste titre, sur ce problème du manque d’eau et à occulter les épisodes paroxystiques d’inondations. Enfin, l’Occitanie est aussi victime de la montée du niveau marin. Elle présente des côtes basses, avec des cordons de sable, exposées au risque de submersion en cas de tempêtes.

Quels sont les outils dont la région dispose pour s’adapter et atténuer les effets du changement climatique ?

La bonne nouvelle est que, comme la région a été, hélas, profondément marquée par des catastrophes, la prévention et la gestion des risques et des crises ont été fortement améliorées au fil des années : systèmes de vigilance et d’alerte, sensibilisation des élus, diffusion de la connaissance des gestes qui sauvent. Les plans de prévention des risques, qui cherchent à limiter l’occupation dans les zones exposées, couvrent le territoire.

Mais le climat qui change met sous pression ces instruments. Sont-ils aujourd’hui suffisants au regard du dérèglement climatique qui se surajoute ? D’autant que ces plans de prévention des risques ont parfois été contournés, de façon plus ou moins légale, sous la pression foncière. La question qui se pose alors est : quel est le coût acceptable pour la collectivité pour garantir la sécurité des citoyens ? L’expropriation ou la construction de nouvelles digues coûtent cher, sans parler des émissions de carbone générées par certaines de ces solutions. L’Occitanie, avec son héritage de catastrophes, est un véritable laboratoire depuis quarante ans de la prévention des inondations. Elle peut devenir une vitrine des succès et des échecs en la matière.

Les innovations technologiques sont-elles un outil efficace et suffisant de lutte ?

Les innovations, tout comme les gestes individuels, sont essentiels. Nous allons avoir besoin de nous appuyer sur des innovations techniques et technologiques qui rendront l’adaptation moins douloureuse. Mais attention, elles ne doivent pas être un prétexte à l’inaction climatique car elles ne seront pas suffisantes. Il faut agir conjointement sur les causes profondes du changement climatique d’origine humaine et réduire notre vulnérabilité à ses impacts actuels et futurs. Pour résumer, il s’agit de renforcer les systèmes de gestion de crise, d’alerte et d’évacuation, de réaménager les territoires pour relocaliser les biens ou les personnes quand c’est nécessaire et d’accélérer la décarbonation.

Un ensemble d’acteurs doivent être mobilisés, pas seulement les citoyens. Ce sont les entreprises, les agriculteurs, les Départements, l’intercommunalité ou la Région. Dans les territoires où la gouvernance des risques est ancienne, comme en Occitanie, on a pris l’habitude de dialoguer. Derrière l’adaptation au climat, c’est la capacité à construire un dialogue démocratique apaisé qui est en jeu.

Propos recueillis par Isabelle Meijers



Sur la photo : Magali Reghezza-Zitt est géographe et membre du Haut conseil pour le climat

Crédit : DR