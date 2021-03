Le 15 mars prochain, Altij, cabinet d’avocat toulousain, organise un webinaire sur la thématique suivante : « Management des entreprises en difficulté - Comment retrouver de la valeur ? »

Surmonter les effets de la crise et faire face aux enjeux de la reprise économique. Saisir les opportunités de rachat et de reprise d’entreprises. Identifier les actions à mener afin de préparer la réorganisation, la restructuration ou l’acquisition d’une entreprise pour conserver sa valeur et préserver ses emplois. Pour toutes ces actions, ce webinaire vous donnera des conseils. Inscription ouverte en ligne.

Webinaire d’Altij sur la gestion d’entreprises en difficulté. Le lundi 15 mars 2021 de 13 à 14 heures.