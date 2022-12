Marc Ivaldi, TSE : « Un péage à l’entrée des villes pour financer le vélo »

Y a-t-il un décalage entre la volonté des usagers du vélo et la puissance publique en matière d’infrastructures ? Le marché des ventes de vélos explose, encore plus depuis l’été 2022, en prévision des restrictions d’énergie à venir. Par ailleurs, nous avons mené une étude en 2021, à partir des données d’utilisation des stations de vélos en libre-service, à Toulouse, Lyon et Montréal, pendant et après le covid. Cette étude montre clairement que les habitudes d’usage démultiplié pendant la crise sanitaire, où Toulouse avait mis en place des pistes cyclables temporaires, persistent après le covid. Les urbains utilisent plus leur vélo, plus longtemps et sur des trajets plus longs. Il y a clairement une demande qui est non seulement liée au coût ou aux vertus environnementales mais aussi à l’efficacité de ce mode de transport doux, plus rapide que la voiture en centre-ville. Donc, oui, si les infrastructures de la ville de Toulouse étaient prêtes, nous pourrions accroître de façon significative l’utilisation du vélo.

Justement, le plan Vélo de 4500 kilomètres de pistes cyclables de la Région Occitanie ou le REV de Toulouse Métropole sont-ils en phase avec cette attente des usagers ? La volonté politique d’adapter l’infrastructure est là. Mais à l’échelle de la région, en rapport des 100.000 à 200.000 kilomètres de réseau routier en considérant les métropoles, ce nombre de 4500 kilomètres reste dérisoire. Au niveau de la Ville de Toulouse, il faudrait que ce réseau de pistes cyclables soit continu. Le problème est que Toulouse est une ville historiquement moyenâgeuse. Il est compliqué de prévoir des pistes cyclables dans des rues étroites. De plus, l’interdiction des voitures dans le cœur de ville, présentée par certains comme la solution, créerait des embouteillages ailleurs, en périphérie de l’hypercentre, pour un bilan carbone discutable. Elle se heurte aussi à l’adhésion des habitants de centre-ville. Je ne crois pas à ces solutions faciles d’interdiction. On le voit, cette mutation vers le cycle demande de la concertation, du temps mais aussi un budget important.

Quelles solutions dès lors pour faire place au vélo en ville ? Il existe une solution, cela s’appelle le péage. Cette taxe prélevée à l’entrée des villes, pour chaque voiture entrante, correspond au prix de l’utilisation de l’infrastructure routière. Ce principe est déjà appliqué à Barcelone, Londres ou Stockholm. Il est très efficace pour gérer la congestion des villes. Il permettrait ainsi de dégager des fonds utilisables pour financer des pistes cyclables. Et pour éviter l’écueil des inégalités d’accès en voiture au coeur de ville entre les plus riches et les moins aisés, on peut aussi imaginer une subvention de redistribution vers les plus modestes. Mais les politiques détestent le mot taxe !

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Marc Ivaldi, professeur d’économie à TSE, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et expert en économie des transports. Crédit : DR