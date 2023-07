Marie Corbel, Vins du Languedoc : « La survie du vignoble est en jeu »

Face au réchauffement climatique, le vignoble de Languedoc-Roussillon, le plus vaste du monde, est-il menacé ?

On entame la campagne 2023 avec un déficit hydrique. Les nappes phréatiques ne se sont pas rechargées cet hiver. Des inquiétudes s’expriment désormais clairement chez les viticulteurs. Nous observons une accélération du processus de réchauffement climatique, qui n’est pas linéaire, mais par paliers, comme le décrivent les rapports du Giec. À long terme, la question de la survie du vignoble est en jeu.

Qu’observez-vous, concrètement, sur le vignoble régional ?

Le réchauffement climatique ne signifie pas une baisse marquée de la pluviométrie. D’après les données de l’Observatoire régional Oracle, il n’y a pas une tendance statistiquement significative d’une baisse du cumul annuel de pluies. Néanmoins, sur le terrain, une forte variabilité existe, comme dans les Pyrénées-Orientales, où les viticulteurs souffrent d’un déficit aigu en eau cette année. Une augmentation des températures (+ 2°C en Occitanie depuis 1959) et des coups de chauds sont documentés. Résultats : un assèchement de l’air et une évaporation grandissante. La vigne a besoin d’eau pour se développer. C’est une plante et, comme tout organisme végétal, elle est majoritairement composée d’eau. Il faut bien que ces molécules d’eau viennent de quelque part. L’enjeu aujourd’hui est donc d’explorer toutes les pistes qui permettront d’économiser et d’optimiser l’usage de l’eau. C’est une priorité vitale.

Dans ce contexte, quelles solutions peut apporter le CIVL ?

En tant qu’institution de la filière, le renforcement de la mission technique actée par les représentants professionnels du CIVL est déjà une réponse. Nous montons des projets de recherche, en finançant par exemple une thèse, Résist’eau,portant sur l’adaptation de nos variétés résistantes à la sécheresse. Cette thèse illustre un changement d’époque. Avant, les recherches étaient menées en silo – résistance aux maladies des plantes, tolérance au stress hydrique etc. Désormais, la sécheresse infuse tous les projets, de façon transversale. Les résultats de Résist’eau seront présentés lors de notre assemblée générale, en juillet.

Dans l’actualité, un accord avec l’Inrae pour déployer des variétés résistantes dans le vignoble, signé lors du dernier Salon de l’Agriculture à Paris… La filière viticole occitane, à travers ses quatre interprofessions (CIVL, InterOc, IVSO, CIVR), a en effet signé le 27 février un accord avec l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) pour le déploiement, à travers 2025, de neuf « variétés Bouquet ». Ces variétés, naturellement tolérantes aux maladies de la vigne, adaptées au climat méditerranéen et promesses de grands vins, ne peuvent jusqu’à présent être plantées librement, ni être destinées à la production de vins sous signe de qualité. Ce matériel végétal, considéré comme « jeune », a franchi des étapes de validation, avec notamment le projet expérimental Oscar Oc.

Depuis 2018, vingt-huit hectares de plantation ont permis de démontrer le potentiel d’adaptation de ces variétés aux différents terroirs de la région. Nous allons rendre accessibles à la filière des variétés qui sont une des solutions pour demain. La technique n’est pas un vain mot. C’est une réponse pour la pérennité des entreprises !

La viticulture valorise un nombre limité de variétés ou cépages disponibles. Trois variétés seulement couvrent un tiers du vignoble français ! Ne faut-il pas valoriser une plus grande diversité ?

Tout à fait. 300 variétés sont autorisées à la plantation dans notre pays et, à l’échelle mondiale, il existe environ 6000 variétés différentes ! C’est un point très important car c’est un levier aujourd’hui sous-exploité dans la filière viticole jusqu’à présent. Or, comme le dit le généticien Lluis Quintana-Murci, « c’est la diversité et elle seule qui est le fondement de l’adaptation ».

L’utilisation de la variabilité intravariétale au sein de cépages est également à valoriser. L’idée est d’identifier des variétés de clones qui souffriraient moins de coups de chaud, et préserveraient plus d’eau dans les ceps. Le même travail doit être mené sur les porte-greffes.

Identifiez-vous déjà d’autres pistes ?

L’évolution des pratiques agricoles : taille et gestion de la canopée, enherbement, accroissement du taux de matière organique dans les sols pour une meilleure réserve utile en eau des sols, etc.

Vous êtes en poste depuis six mois, sur une création de poste, et face à une tâche immense. Quelle est votre méthodologie ?

Nous percevons en effet énormément d’attentes, de la part des vignerons et des metteurs en marché. Le défi est de ne pas se disperser, construire progressivement la feuille de route. Nous ne travaillons pas sur des réponses au coup par coup, mais sur la définition d’une stratégie pérenne, pour permettre l’adaptation des exploitations sur le long terme. La première étape consiste à aller à la rencontre des opérateurs, afin de recueillir leurs attentes et besoins face au manque d’eau, entre autres. Le risque est que chacun agisse dans l’urgence, de façon isolée. Or, il faut inscrire les actions dans un projet collectif de développement. Une fois que nous aurons agrégé ces attentes, nous pourrons mieux exposer les demandes de la filière à nos partenaires – CNRS, IFV, chambres d’agriculture, Inrae… Il y a aujourd’hui beaucoup d’initiatives. Mais il faut les mettre en musique, coordonner, pour optimiser et mener à bien les projets, ce qui n’est pas toujours le cas à ce jour.

Quel regard portez-vous sur les retenues collinaires et l’irrigation ?

Nous allons travailler dessus. L’objectif de nombreux producteurs n’est pas de déployer un dispositif d’irrigation coûteux et hautement consommateur en eau, mais surtout d’avoir les moyens de sécuriser et stabiliser un niveau de production garantissant une récolte de qualité à chaque millésime. Nous aurons besoin d’appoint d’eau. Sachant que la vigne est peu consommatrice, cet usage se fera dans une gestion partagée avec les autres usages (eau potable, biodiversité, etc.). Nous prônons une gestion globale de l’eau. Point positif, le Plan eau présenté par Emmanuel Macron, fin mars, entend généraliser la réutilisation des eaux usées traitées, en passant de 1 % d’eaux usées traitées réutilisées à 10 % en 2030.

Propos recueillis par Hubert Vialatte

Sur la photo : Marie Corbel, directrice technique du CIVL Crédit : DR