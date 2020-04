Les femmes sont en première ligne touchées par le confinement, qu’elles soient sur le front au travail (personnel soignant, commerçantes, etc.) ou à la maison à utiliser les outils digitaux pour télétravailler ou encore pour faire l’école à distance.

Pour un meet-up en ligne le 24 avril, l’association Digital Girls, présidée par la Toulousaine Carole Maurage, propose l’intervention de la coach professionnelle Alexia Anglade sur le thème « Confiance et posture professionnelle : et si on chassait l’imposteure en nous ? »

Meet-up Digital Girls, le 24 avril à 18h30. Inscriptions : sur le site des organisatrices.