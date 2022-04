Électronique. Un bilan définitif en demi-teinte pour Actia en 2021

Le groupe toulousain Actia, spécialisé dans la fabrication de systèmes électronique, a publié son bilan consolidé de l’année 2021. Il revendique un chiffre d’affaires de 462,8 millions d’euros (soit une croissance annuelle de 5,5 %). Mais Actia n’a pas été épargné par les fortes tensions sur le marché des composants, qui ont généré un retard de production évalué à 28 millions d’euros au 31 décembre et des commandes non parvenues ou non traitées estimées à plus de 70 millions d’euros.

Actia Group confirme par ailleurs qu’il est bien en train de concrétiser« deux opérations de cession d’activités non stratégiques qui devraient permettre de réduire l’endettement du groupe d’environ 70 millions d’euros ».