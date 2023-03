Un concours pour les auto-entrepreneurs d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires [1] et l’Union des auto-entrepreneurs (UAE) lancent leur appel à candidatures pour le Prix Audace, destiné aux auto-entrepreneurs, dont la finale régionale de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie se tiendra à Bordeaux le jeudi 11 mai. Le lauréat recevra un chèque de 4000 euros.

Pour participer à ce concours, il suffit d’exercer une activité indépendante en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie sous le régime de l’auto-entrepreneur depuis plus d’un an, avec au minimum deux clients, et d’avoir un « projet audacieux ». L’inscription se fait en ligne. Les cinq candidats présélectionnés par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires et l’UAE présenteront leurs dossiers devant un jury d’experts. Créé en 2015, le Prix Audace est organisé en France pour la neuvième année consécutive.