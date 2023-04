Laure Laporte-Riou prend la direction des RH de Lyra

Laure Laporte-Riou prend la direction des ressources humaines de Lyra, entreprise toulousaine spécialisée dans les paiements sécurisés en e-commerce et en magasin. Collaboratrice du groupe depuis 10 ans, elle assurait les fonctions de responsable RH au sein de la direction financière de Lyra avant d’être nommé en 2023 à cette direction nouvellement créée.

Laure Laporte-Riou est diplômée de la Kedge Business School et titulaire d’un master en ressources humaines à l’IGS de Toulouse. Après avoir occupé différents postes de chargée de recrutement au sein d’entreprises de services numériques (ESN), elle a intégré un éditeur de logiciels spécialisés finance, dans une fonction RH généraliste. En 2013, elle a rejoint Lyra comme chargée de recrutement et de missions RH.

Fondée en 2001 et basée à Toulouse, Lyra est présent à l’international dans onze pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 79 millions d’euros en 2021. Plus de cinquante recrutements en CDI sont prévus dans l’année ciblant des profils tech essentiellement.