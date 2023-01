Espace. Le Medes cherche des volontaires pour une étude clinique sur la micropesanteur

Pour préparer les futurs vols spatiaux, le Medes (Institut de médecine et de physiologie spatiales) de Toulouse réalisera au printemps une étude clinique de simulation de micropesanteur à la demande des agences spatiales française (CNES) et européenne (ESA). Son objectif est « d’évaluer les mécanismes d’adaptation à 60 jours de microgravité simulée et les effets de la centrifugation et de l’exercice comme méthodes de prévention sur l’organisme ». Quatorze équipes scientifiques européennes sont impliquées dans des études semblables. Le Medes recherche douze volontaires pour une première phase, qui se déroulera d’avril à juillet.

Pour candidater, il faut être un homme âgé de 20 à 45 ans, en parfaite santé, non-fumeur, pratiquer une activité sportive régulière, avoir un indice de masse corporelle compris entre 20 et 27 kg/m² et n’avoir ni allergie ni restriction alimentaire. Après entretiens téléphoniques, les volontaires passeront deux visites de sélection, médicale et psychologique. L’étude, indemnisée, nécessite 88 jours d’hospitalisation dont 60 jours couchés à -6° d’inclinaison. Plus d’informations en ligne.