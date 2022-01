Benoit Vignon, nouveau vice-président de Newrest

Newrest, spécialiste de la restauration hors foyer dont le siège est toulousain, annonce l’arrivée de Benoit Vignon comme vice-président en charge des ventes du groupe. Celui-ci a commencé sa carrière chez Ernst & Young, cabinet d’audit financier et de conseil et a rejoint Newrest en 2012. Après avoir pris la tête du département audits et grands projets, il a dirigé l’activité Wagons Lits France avant de devenir directeur général de la filiale espagnole.

Le chiffre d’affaires de Newrest, qui compte 28.890 collaborateurs dans 56 pays, s’élèverait à 862 millions d’euros en 2021. Le groupe toulousain vise « les 3,3 milliards d’euros de revenus supplémentaires sur les sept prochaines années ».