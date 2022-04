Newrest approfondit son partenariat avec easyJet

Newrest, spécialiste toulousain de la restauration hors-foyer, a signé un nouveau contrat avec la easyJet. L’entreprise travaillait depuis plusieurs années avec la compagnie aérienne low-cost en France, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas.

« Nous sommes ravis qu’easyJet ait décidé d’étendre son partenariat avec Newrest. Nous allons accompagner la compagnie aérienne dans six pays avec l’ajout de l’Allemagne et la Suisse. Nous n’avons pas hésité à nous engager dans la construction de nouvelles unités de restauration à Bâle/Mulhouse et Berlin. Nous sommes heureux d’accueillir easyJet dans de nouvelles villes telles que Barcelone, Nantes, Genève, Malaga et Porto, pour n’en citer que quelques-unes. Un solide réseau de 17 unités sert désormais la compagnie aérienne » déclare Olivier Sadran, co-PDG de Newrest Group dans un communiqué. Le groupe Newrest revendique en 2021, « un chiffre d’affaires de 862 millions d’euros, 28 890 collaborateurs présents dans 56 pays et la livraison de 1,08 million de repas chaque jour dans 57 pays. »