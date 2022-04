Montpellier. La salle de concert le Freakshow alerte sur ses difficultés

La salle de concerts montpelliéraine le FreakShow (ex-Nu-Bahia) lance une pétition adressée à la Métropole de Montpellier et son président Michaël Delafosse. Le lieu culturel n’a pas bénéficié de subventions lors du dernier conseil métropolitain. Le FreakShow est confronté, comme beaucoup d’autre salles à « de très grandes difficultés financières » liées à la crise Covid et demande à être traité comme d’autres lieux musicaux ayant bénéficié, eux, de subventions, afin de maintenir « une diversité culturelle à Montpellier ».

Le FreakShow, qui a peur « de ne plus pouvoir rester ouvert très longtemps , revendique l’organisation en 2021 de « 141 événements, la plupart avec des artistes locaux, plus de dix résidences d’artistes » pour un total de plus de 10.000 spectateurs, et ce, « malgré un mois de fermeture et un mois et demi d’exploitation avec une jauge réduite à 50 places ».