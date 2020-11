Noveltis lance EnovOcean, sa nouvelle plateforme de météo marine depuis Toulouse

Noveltis, entreprise de Labège, près de Toulouse, participe à la définition et à l’élaboration des futurs satellites européens et internationaux pour suivre au mieux les phénomènes environnementaux et les risques en mer. Dans le cadre de son activité, elle a lancé ce 9 novembre EnovOcean, sa nouvelle e-plateforme de prévision de météo marine.

Ultra perfectionnée et intuitive, sa mission est d’anticiper les conditions de météo marine et de prévenir les risques graves dus au vent, à la hauteur et à la cambrure des vagues, aux vagues scélérates (très hautes et soudaines), aux courants, à la glace et à tous types d’événements extrêmes. EnovOcean propose en effet plus de soixante indicateurs différents permettant de caractériser la météo et les états de la mer. Elle utilise les données des satellites ou des bouées in-situ et compare les modèles entre eux, pour fournir le meilleur outil de prise de décision.

Une vision d’ensemble de la météo marine planétaire est accessible gratuitement. Certains outils sont payants et réservés aux professionnels. Avoir des données ultra précises et localisées sur la dangerosité des vagues, pouvoir comparer les différents modèles de prévision mondiaux, observer les conditions de l’état de la mer à très fine échelle et disposer de la caractérisation des sites les plus adaptés au développement de l’énergie maritime renouvelable. Ces services seront disponibles dans un shop premium par abonnement à la semaine ou au mois ou par un système de crédits/points (pour l’énergie maritime).