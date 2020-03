La troisième édition de la Nuit du pitch aura lieu à Lattes dans l’Hérault, le 27 avril prochain.

300 sociétés s’y donnent rendez-vous pour des prises de contact selon un principe : des tables de dix participants qui ont chacun 1,30 minute pour « pitcher », c’est à dire se présenter et faire connaître leur activité. Et au coup de gong, on change de table. À chaque tour, neuf sociétés différentes à rencontrer et conquérir.

La Nuit s’articule autour de deux séances de speed dating, entrecoupées de moments de convivialité (cocktail d’accueil, apéritif dînatoire, dessert). Organisée en partenariat avec la commune de Lattes, la Nuit du Pitch s’est fixée pour mission de développer le secteur économique des TPE et PME locales, toutes activités confondues.

Lundi 27 avril , de 18h30 à 21h30, Espace Lattara, à Lattes. Inscriptions sur le site de l’événement