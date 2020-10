​ Objectif Québec, à défaut de pouvoir se rendre physiquement à Toulouse, y sera virtuellement avec son événement « Le Mois du Québec » à Toulouse le 6 octobre prochain. Le choix d’une seule date virtuelle pour toute la France s’est posée pour l’association qui favorise l’intégration des immigrants francophones au Québec mais elle a décidé finalement de ​garder son principe de « Tour de France ».

De 10h à 19h30, le toulousains pourront suivre gratuitement une série de conférences, de témoignages et de questions-réponses sur les sujets de l’immigration, les écoles, le climat, le coût de la vie, les formations, les études ou encore l’emploi au Québec. Plus d’informations et inscription sur le site du Mois du Québec.