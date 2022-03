La 4e édition de l’appel à projet « Avenir littoral » a été lancée par l’État et la Région Occitanie. Soutenant le développement de solutions innovantes par et pour les acteurs du littoral, ce projet vise à « accompagner les filières de l’économie bleue en répondant aux défis climatiques, démographiques et économiques ».

Cette édition 2022, d’une durée maximum de 18 mois et dotée d’une enveloppe de 2 millions d’euros, se concentre sur « les verdissements du secteur du nautisme, la production durable et la valorisation des bioressources marines ainsi [que sur les] solutions bioinspirées pour les activités littorales et maritimes ».

« Cet appel à projets est susceptible d’intéresser un large panel d’acteurs qui souhaitent s’investir sur le nautisme de demain pour réduire les impacts de la filière, concevoir de nouvelles manières de valoriser les ressources marines ou explorer les potentiels du biomimétisme marin », commente Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne.

Albane Contensou