Occitanie. OuiSnap n’est pas un cliché de start-up

L’idée de OuiSnap est née au milieu du fleuve Amazone durant le road-trip de ses deux créateurs et a été maturée au pied des montagnes dans un chalet. Teddy Sockeel travaille pour une start-up qui loue des bornes photos en Colombie. Contraint d’en ramener une, un jour, par ses propres moyens, en bus, il réalise qu’elles sont encombrantes et qu’elles pourraient être mieux adaptées au marché. « Le stock de papier n’est pas illimité pour l’imprimante notamment », note le créateur. Son patron n’est pas convaincu par son idée de digitalisation du produit et à court de visa, le jeune homme quitte la start-up colombienne qui l’emploie pour poursuivre son aventure sud-américaine avec son meilleur ami et colocataire, Yann Pomarède. De retour en France, métamorphosés par leur voyage, les deux jeunes gens sont bien décidés à entreprendre. C’est ainsi, en résumé, que OuiSnap voit le jour.

Une borne made in France

La borne développée par la start-up permet de se prendre en photo lors d’un événement et de partager le gif animé réalisé avec son cercle de proches sur les réseaux sociaux. « Les utilisateurs deviennent ainsi les ambassadeurs de la marque, qui a installé la borne sur son événement et lui donnent de la visibilité », explique Teddy Sockeel. La clientèle de la start-up se compte principalement en BtoB (80 % de son activité). « Elle est proposée dans des boîtes de nuit, des restaurants, lors de rencontres sportives… » Des agences de communication la mettent à disposition de leurs clients. Le TFC ou le Stade toulousain comptent ainsi parmi les partenaires de la jeune pousse. L’entreprise compte deux agences à Toulouse et Montpellier, les deux équipes sont hébergées par le Village By CA.

Pour lancer leur activité, Teddy Sockeel et Yann Pomarède ont entièrement conçu les outils de fabrication, jusqu’à la fraiseuse à commande numérique, qui a permis à la première borne de voir le jour. « Nos 105 bornes ont été créées de A à Z par nos soins. Elles se fixent en quelques minutes sur un mur ou se posent sur un trépied. » Et c’est le bouche à oreille qui a porté leur activité. Dès son démarrage, la jeune pousse signe avec le Sziget Festival, un énorme festival européen qui a lieu à Budapest. « À ce jour, nous avons eu entre 500 et 600 clients. » L’entreprise qui n’est toujours pas dotée d’un business plan ambitionne aujourd’hui de survivre dans un premier temps, mais surtout de continuer son développement en France et en Espagne. « Nous avons un marché et énormément de perspectives et d’idées pour évoluer. Nous souhaitons avoir plus d’agences, plus de gros clients, plus de grosses boîtes. »

Agnès Fremiot

Sur la photo : l’équipe de Ouisnap. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.