Opération annuelle et simultanée, l’édition 2021 du recensement des milans royaux hivernants aura lieu le week-end des 9 et 10 janvier en France et dans la plupart des pays d’Europe. Ce comptage s’inscrit dans le cadre d’un programme européen dédié à l’espèce et à ses causes de mortalité. Il est organisé tous les hivers afin de suivre l’évolution des effectifs et la répartition des ces oiseaux.

Dans le cadre de cette opération, 615 oiseaux, dont trente dans les Pyrénées, vont être équipés de balise GPS (s’ajoutant à quelques centaines qui le sont déjà). Les données de ces balises facilitent la localisation des dortoirs et permettront aussi de mieux connaître et réduire les causes de mortalité, ces dernières s’avérant majoritairement d’origine humaine (empoisonnement, tir, électrocution, collision).

Si vous souhaitez participer aux actions en faveur de cette espèce, vous pouvez contactez la coordination des Pyrénées : aurelie.deseynes@lpo.fr.